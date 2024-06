Franco Carboni sarà un nuovo giocatore del River Plate. Il club argentino e l'Inter hanno raggiunto un accordo per il prestito biennale del laterale mancino, come anticipato dalla nostra redazione (RILEGGI QUI). Lo conferma TyC Sport, aggiungendo che in questo momento le parti stanno risolvendo i dettagli legali del contratto. Poi sarà il momento dell'annuncio ufficiale.

