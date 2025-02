"Nicola Zalewski vuole solo l’Inter ed è pronto a metterci la firma". Lo assicura Tuttosport nell'incipit del suo pezzo di oggi, sostenendo che il club nerazzurro abbia individuato in lui il profilo ideale per coprire il buco in rosa generato dagli addii di Palacios e Buchanan. L'entourage del polacco ha iniziato a discutere con la Roma del rinnovo di contratto in scadenza nel 2025, necessario per chiudere l'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto attorno a 6 milioni di euro: secondo TS oggi è attesa la fumata bianca.

Zalewski vuole solo il nerazzurro e per approdare alla corte di Inzaghi ha respinto le avances di Marsiglia e di alcuni club di Premier League. E l'Inter lo apprezza più di Cristiano Biraghi, piano B di esperienza che sarebbe pronto ad tornare a Milano in prestito per sei mesi. Per l'estate invece i gli obiettivi restano Nico Paz del Como e Samuele Ricci del Torino, oltre a Sam Beukema del Bologna.

