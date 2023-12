Nella notte di Monza-Juve, dove tutti gli occhi dell'ambiente interista, compresi quelli di area scouting e dirigenza, erano su Andrea Colpani, è stato Valentin Carboni a prendersi la scena segnando il suo primo gol in Serie A. Un cross velenoso che, dopo il rimbalzo sul terreno bagnato dell'U-Power Stadium, è diventato imprendibile per Wojciech Szczesny regalando ai brianzoli il pari illusorio, poi cancellato dal 2-1 definitivo di Federico Gatti. Una gioia comunque per il fantasista classe 2005 argentino, sul quale il club nerazzurro, proprietario del suo cartellino, resta vigile per monitorarne i progressi, "con una porta aperta eventualmente anche per un ritorno credibile a Milano già dalla prossima stagione", scrive Tuttosport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!