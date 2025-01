Lo strappo tra Davide Frattesi e Simone Inzaghi è arrivato dopo Inter-Como. Il retroscena viene raccontato oggi da Tuttosport. Il centrocampista oggi a Venezia non sarà titolare nonostante l'indisponibilità di Calhanoglu e Mkhitaryan, esattamente com'era accaduto contro la squadra di Fabregas: in quell'occasione in campo dall'inizio c'era il solito Barella, non al massimo della condizione dopo il problema fisico accusato con la Lazio. Frattesi, invece, si aspettava una maglia da titolare che alla fine non arrivò. E che non ha fatto altro che aumentare il malcontento.

L'Inter comunque non cambia idea e il messaggio (soprattutto alla Roma) è chiaro: chi vuole Frattesi deve mettere sul piatto un'offerta importante, da 45 milioni di euro e senza l'inserimento di altre contropartite. L'opzione Bryan Cristante in prestito, "che comunque ad oggi non scalda la dirigenza, sarebbe un’ipotetica operazione slegata", assicura TS.

