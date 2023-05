Ieri Simone Inzaghi lo ha confermato in conferenza stampa: Milan Skriniar potrebbe rientrare per le ultime due partite dell'Inter, quella di campionato a Torino e la finale di Champions League contro il Manchester City. Come spiega Tuttosport il centrale slovacco, a Roma con i compagni, volerà a Merignac, vicino a Bordeaux (dove è stato operato il 20 aprile al al rachide lombare) per ottenere il via libera al ritorno in campo dai medici. L'obiettivo è appunto quello di essere in panchina già a Torino in modo da poter salutare i tifosi all'ultima di Serie A.