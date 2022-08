Nel caso in cui Milan Skriniar dovesse partire, la dirigenza interista ha pronta una lista di giocatori a cui guarda per l'eventuale sostituzione. Come spiega Tuttosport, il primo nome è quello di Akanji, svizzero del Borussia Dortmund in scadenza nel 2023 e attualmente ai margini del club tedesco. Ad oggi costa ancora 15-20 milioni, prezzo che entro fine agosto potrebbe scendere così come quello del croato Caleta-Car, 25 anni, stessa data di scadenza nel contratto con l'Olympique Marsiglia e valutazione da 10 milioni. Ultimo nome citato dal quotidiano è quello di un altro svizzero, Omeragic, 8 milioni di valutazione da parte dello Zurigo. Sullo sfondo c'è anche Acerbi che continua a non convincere la dirigenza.