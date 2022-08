Per il futuro di Andrea Pinamonti le principali opzioni in campo restano sempre due, come spiega oggi Tuttosport. La prima è l'Atalanta, che non è ancora uscita di scena. La seconda è il Sassuolo, che ha offerto come parziale contropartita Muldur. I neroverdi hanno ceduto Scamacca al West Ham e rischiano di perdere Raspadori, seguito da Napoli e Juventus.