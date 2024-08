Come i tifosi presenti sabato scorso al Meazza avranno notato, a San Siro sono stati posizionati due nuovi maxi-schermi sulle torri di sostegno della copertura. Secondo Tuttosport, saranno strumenti utili per aumentare la visibilità commerciale dei brand legati a Inter e Milan e potrebbero essere il prologo agli interventi che ci saranno se andrà in porto il piano di WeBuild per la ristrutturazione dello stadio. Alcune migliorie sono state portate anche a livello di hospitality. Decisivo, riguardo al futuro del Meazza, sarà l'appuntamento nella seconda settimana di settembre tra Comune e club.