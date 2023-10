Dopo nove gol in sette partite di campionato più un altro in Champions League, per Lautaro Martinez e l'Inter si riprende a parlare di rinnovo di contratto. Un legame tra club e giocatore che fino a qualche anno fa, spiega Tuttosport, era difficile da pronosticare con il Barcellona e non solo alle calcagna dell'argentino. "Non ci fosse stata la pandemia, oggi il Toro sarebbe al Barcellona, a cui era destinato anche alla luce della richiesta da parte di Messi di averlo come compagno - pronostica il quotidiano - La vittoria del Mondiale, la fascia da capitano e la nuova paternità ha dato ancor più consapevolezza a Lautaro che oggi si sente pienamente realizzato in un’Inter di cui è centro di gravità".

Fatto un salto di qualità definitivo a livello tecnico e realizzativo, oggi il suo agente conferma (guardando alle sue recenti dichiarazioni) che la volontà è quella di andare avanti in nerazzurro. "Camano fa (bene) il suo mestiere, ma il contratto in essere è stato rinnovato nel 2021 per 5 anni e prevede uno stipendio da 6 milioni a stagione - riporta Tuttosport parlando del procuratore dell'attaccante -. Essendo in scadenza nel 2026, l’Inter non ha fretta, anche perché, ovvio sottolinearlo, per un’elementare legge di mercato il periodo meno propizio per affrontare l’argomento è proprio quello in cui un attaccante segna un gol a partita. Questo non vuol dire che l’Inter non sia disposta a riconoscere un adeguamento al suo capitano, ma ancor più con l’ingresso sulla scena degli arabi, capaci di garantire stipendi fuori da ogni logica di mercato, conta altro per non mandare un matrimonio in crisi. E Lautaro, in questo momento, si sente interista a tutto tondo".