Con il mese di giugno non ancora terminato l'Inter sembra aver risolto la maggior parte dei nodi del proprio mercato, sebbene ci sia ancora da discutere del prolungamento di Simone Inzaghi e anche quello di Denzel Dumfries.

A proposito del giocatore olandese, secondo Tuttosport la società cercherà di rinnovare l'accordo in scadenza a giugno 2025 (le parole del calciatore sono incoraggianti in questo senso), in caso contrario ci sarà la cessione per evitare di perderlo a parametro zero. Come sostituto piace molto Ndoye, protagonista con la Svizzera agli Europei.