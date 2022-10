Romelu Lukaku non dovrebbe essere a disposizione nemmeno per Inter-Salernitana. "Il belga è ancora molto indietro e per pensare di vederlo in campo per una parte di partita si dovrà attendere la gara di Firenze, oltre un mese e mezzo dopo l’infortunio partito dopo Lazio-Inter (distrazione dei flessori della coscia sinistra), mentre con la Salernitana dovrebbe tornare tra i disponibili Correa - spiega Tuttosport -. Per Brozovic invece - al momento - il timore dello staff è quello di rivederlo dopo il Mondiale. Meglio non pensarci...".