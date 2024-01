"La famiglia Zhang non perderà l’Inter a zero in caso di esercizio del pegno da parte di Oaktree alla scadenza del prestito da 275 milioni". Si legge ad oltranza già da qualche giorno dopo che Panorama ha svelato un documento che ha permesso di capire meglio la situazione interna tra Zhang e Oaktree. "Suning al momento della sottoscrizione del contratto con il fondo finanziario californiano ha fatto inserire alcune clausole che permetterebbero di ottenere una compensazione economica nonostante la perdita del controllo dell’Inter a causa dell’inadempimento nella restituzione della somma, superiore a 300 milioni comprendendo gli interessi". Che tradotto significa che: un perito nominato ad hoc è chiamato a stabilire l'equo valore del club, valutazione che potrà essere contestata dalle parti solo per errore evidente e che fungerà da "base della possibile liquidazione a favore di Suning: Steven e Jindong Zhang incasserebbero la differenza tra il valore certificato dal perito e la cifra del prestito più gli interessi. Al netto degli altri debiti" spiega Tuttosport.

"Quindi entrerebbero in gioco anche i 400 milioni del bond emesso dall’Inter" si legge ancora sul quotidiano sportivo torinese che poi fa ulteriore chiarezza su un aspetto fondamentale della gestione Zhang: grazie ai risultati sportivi e alle eccellenti cessioni, "Suning non ha ancora utilizzato tutta la liquidità messa a disposizione da Oaktree: nelle casse della catena societaria a monte dell’Inter restano più di 100 milioni". E fare i calcoli di quanto potrebbe guadagnare Zhang non è semplice. "Ma la notizia basta a chiarire che l’uscita di scena della famiglia Zhang sarebbe diversa da quella di Yonghong Li dal Milan dopo il mancato rimborso del prestito al fondo Elliott nel 2018" si legge ancora su TS che poi chiosa: "Diventa sempre più probabile una cessione del club al termine di questa stagione, gestito da Oaktree. Magari con qualche rassicurazione in più sulla costruzione dello stadio: la prelazione sull’area di Rozzano, in scadenza alla fine di aprile, potrà essere rinnovata".

