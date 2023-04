C'è anche Vincenzo Italiano , oggi avversario in Inter-Fiorentina, tra i papabili per la panchina dell'Inter del futuro. È una parte del bizzarro destino di Simone Inzaghi , terzo in campionato, nei quarti di finale di Champions e semifinalista in Coppa Italia "colpito però dal fuoco amico, dato che i dirigenti gli imputano un rendimento assolutamente deficitario in Serie A, dove sono già nove le sconfitte nerazzurre. Troppe per Marotta che puntava alla seconda stella", assicura oggi Tuttosport .

Non bisogna comunque 'dare per morto' il piacentino, che in quest'ultima parte di stagione può zittire tutti e scacciare le ombre sul futuro. Anche se i nomi sopra la sua testa sono tanti, uno su tutti: Antonio Conte. "Per tornare all’Inter dovrebbero essere lavati molti panni sporchi (a partire dai rapporti del tutto logorati con il ds Ausilio e il suo vice Baccin) però l’uomo dell’ultimo scudetto resta in cima alle preferenze di Marotta che, essendo uomo molto concreto, in nome dell’idea di conquistare l’agognata seconda stella è pronto pure a mettere una pietra sopra a quanto accaduto nei giorni del divorzio con l’Inter - si legge su TS -. Più facile sarebbe riabbracciare Mourinho (che oggi fa trapelare di voler restare a Roma fino alla scadenza del contratto nel 2024, tra due mesi chissà...) oppure Simeone, ex sempre apprezzato a latitudini nerazzurre che però dovrebbe accettare di prendere meno di un terzo rispetto a quanto gli garantisce l’Atletico".

Tra i candidati ipotizzati dal quotidiano ci sono anche De Zerbi (che pare orientato però a restare in Premier) Thiago Motta e, appunto, Italiano, oggi avversario a San Siro.