In casa Inter tiene ancora banco la situazione di Davide Frattesi. Se ne parla anche su Tuttosport, dove si evidenzia la necessità dei nerazzurri di guardarsi intorno nel caso in cui il centrocampista dovesse davvero andarsene (anche se la prima idea resta trattenerlo). Serve un giocatore pronto e allora con i 45 milioni richiesti lidea è quella di poter andare su Samuele Ricci, ritenuto una mezzala o regista di qualità, valutato 40 milioni da Cairo.

Riso, agente di Frattesi, ha in scuderia Cristante e lo proporrà, ma il romanista ha 30 anni ed è fuori dai parametri di Oaktree. La Roma potrebbe però offrirlo in prestito per sei mesi, non quindi come contropartita. L'idea sarebbe comunque quella di pescare in Italia. Altri nomi fatti sempre oggi sul quotidiano sono quelli di Frendrup del Genoa (costa 25 milioni di euro), di Pessina e Bondo. Seguito anche Fazzini, che al momento non andrà alla Lazio.