Ottimo avvio di stagione per Francesco Pio Esposito. L'attaccante ha segnato sei gol in campionato in Serie B ed è entrato nel giro dell'Under 21 azzurra, con cui ha già segnato altre cinque volte da settembre ad oggi.

L'Inter, come riporta Tuttosport, gongola. Nella prossima stagione potrebbe andare di nuovo in prestito, ma in Serie A. Magari proprio con lo Spezia se i liguri centreranno la promozione.