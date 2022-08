C'è sempre più fiducia per la chiusura della trattativa che dovrebbe portare Raspadori al Napoli. Filtra talmente tanto ottimismo che il Sassuolo ha accelerato con decisione per Andrea Pinamonti: l’attaccante ha detto sì agli emiliani e non aspetterà più l’Atalanta, assicura Tuttosport, aggiungendo poi che "con l’Inter c’è già un accordo che prevede anche il diritto di riacquisto da parte dei nerazzurri".