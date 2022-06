Martedì Henrikh Mkhitaryan ha l'agenda piena. Come ricorda l'edizione online di Tuttosport, l'armeno è atteso all’Humanitas per le visite mediche, poi al Coni per l'idoneità e infine in sede all'Inter per firmare il contratto biennale che lo legherà al club nerazzurro (4,5 milioni l’ingaggio, più un premio da 2 milioni alla firma). Determinante nella volontà di accettare la proposta di Beppe Marotta il fatto di tornare protagonista pure in Champions. L'ad e Piero Ausilio lo avrebbero scelto proprio per il suo curriculum: c'era da sostituire Vidal e l'ex romanista ha tutto per raccoglierne l'eredità.