La trattativa per portare a Milano Benjamin Pavard potrebbe essere solo rimandata. Nella pagina dedicata oggi all'Inter su Tuttosport, il quotidiano riporta la ricostruzione dei media slovacchi riguardo alla scelta del Bayern Monaco di trattenere il francese (anche per non far sì che il PSG si rafforzasse con Skriniar) ma evidenzia anche come il difensore transalpino abbia un contratto in scadenza nel 2024 e stia valutando la possibilità di un trasferimento, magari proprio in nerazzurro, a partire da giugno.