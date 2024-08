Tomas Palacios è virtualmente un giocatore dell'Inter, che nelle scorse ore ha trovato l’accordo con l’Independiente Rivadavia per acquistarlo a titolo definitivo su una base da 6,5 milioni più bonus – alcuni semplici da raggiungere, altri difficili – sino ad un massimo totale di 11 milioni. Il club milanese, inoltre, ha pure in tasca l'Intesa totale sull’ingaggio con il difensore, che guadagnerà poco più di mezzo milione per i prossimi cinque anni.

Ora, conferma Tuttosport, restano da sistemare solo alcuni dettagli tra il club di Mendoza e il Talleres, che formalmente detiene ancora la proprietà del cartellino: stabilite le percentuali da spartirsi, verrà dato il via alle pratiche burocratiche. L’arrivo a Milano del ragazzo è previsto per la prossima settimana, probabilmente nei primi giorni successivi al weekend.

Curiosità: il ragazzo dovrebbe indossare la 42 nerazzurra.

