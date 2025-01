Nel lungo focus presentato oggi da Tuttosport sulla difesa dell'Inter c'è spazio anche per analizzare le possibili mosse in uscita. E una di queste potrebbe concretizzarsi già a gennaio: secondo il quotidiano, infatti, gli ultimi giorni di mercato potrebbero riservare delle novità su Tomas Palacios, difensore argentino che non sta trovando spazio nelle rotazioni di Inzaghi e che potrebbe quindi lasciare Milano per avere maggiore continuità. "L'Inter pensava di tenerlo per farlo crescere ad Appiano, ma il Monza lo ha richiesto in prestito", conferma TS.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!