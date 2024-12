Entra nel vivo la "missione argentina" di Dario Baccin. Tuttosport indica in un difensore centrale e un attaccante che salti l'uomo le possibili pedine di cui i nerazzurri sono alla ricerca.

Tra i nomi pubblicati dal quotidiano c'è quello di Kevin Zenon, esterno sinistro e seconda punta del Boca Juniors paragonato ad Alexis Sanchez e nei radar anche del Napoli: ha un contratto fino al 2028 con una clausola rescissoria da 15 milioni di euro. I rapporti tra club e giocatore non sarebbero al momento idilliaci. Un altro giocatore che piace è Exequiel Zeballos, altro giocatore dalle caratteristiche simili, mentre al River Plate c'è Franco Mastantuono, trequartista mancino che solo ad agosto compirà 18 anni e che piace tantissimo al Milan, ma ha una clausola da 45 milioni di dollari pagabili in due tranches.

In difesa, invece, il nome sotto la lente d'ingrandimento è Marco Genaro Di Cesare del Racing, che può giocare in tutti i ruoli della difesa a tre, ma c'è anche Agustin Glay del San Lorenzo, in scadenza nel 2026 e che gioca come esterno destro a tutta fascia.