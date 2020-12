Il mercato dell'Inter dovrebbe concentrarsi, a gennaio, sul reparto di mezzo e su quello più avanzato. "In attacco, il prescelto per salutare è Pinamonti mentre a centrocampo - oltre a Eriksen - in uscita ci sono Vecino e Nainggolan - scrive oggi Tuttosport - Quest’ultimo fa gola al Cagliari e la chiave per trovare l’accordo potrebbe essere uno scambio di prestiti con Leonardo Pavoletti che, per caratteristiche, può diventare il vice Lukaku. Se invece Conte preferisse avere un attaccante dalle caratteristiche diverse, occhio allo scambio Pinamonti-Gervinho, a cui l’Inter aveva già pensato sul gong di mercato. E poi c’è sempre il Papu. Ma lì tutto dipenderà dalle condizioni che farà l’Atalanta".