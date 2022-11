Il grande assente del Derby d'Italia sarà Romelu Lukaku. Come aggiorna Tuttosport tra le sue pagine, infatti, l'attaccante nerazzurro si trova ora in Belgio per seguire le terapie e l’iter di recupero dopo la ricaduta subita e il risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. "All’inizio della prossima settimana Big Rom sosterrà i nuovi esami del caso, ma nonostante il calciatore speri ancora di prender parte alla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, la realtà più plausibile è che torni in campo, almeno con la maglia dell’Inter, solo nel 2023", ipotizza il quotidiano sportivo torinese.