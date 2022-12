Romelu Lukaku, così come André Onana, Danilo D'Ambrosio e Joaquin Correa, non è partito con la squadra in Spagna per l'amichevole di oggi contro il Betis. Tuttosport spiega la decisione di Inzaghi raccontando che lo staff dell'Inter "ha voluto resettare tutto approfittando dell’assist dato dalla prematura eliminazione del Belgio, stilando un programma ad hoc per l’attaccante che ad Appiano ha fatto spesso gli straordinari unendo il suo lavoro personalizzato a quello fatto con il gruppo".