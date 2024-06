Linea verde per la difesa dell'Inter. In questi giorni i nerazzurri, come specifica Tuttosport, stanno lavorando su due profili molto giovani per la retroguardia, Giovanni Leoni e Alex Perez.

L'italiano è stato riscattato dalla Sampdoria per meno di 2 milioni di euro, piace anche a Napoli e Juventus ma i nerazzurri sono pronti a offrire 3-4 milioni di euro per poi lasciare il ragazzo in prestito a Genova.

Lo spagnolo invece sbarcherebbe immediatamente a Milano ma per giocare con la Primavera. Ha il contratto col Betis in scadenza nel 2025, i nerazzurri vorrebbero chiudere in prestito con obbligo di riscatto a 1 milione di euro.