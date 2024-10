Secondo Tuttosport, quella a Parigi è stata, per Lautaro Martinez, una festa mesta. La cerimonia del Pallone d'Oro ha certificato l'ingresso tra i grandi a livello mondiale, ma l'argentino è rimasto a secco anche contro la Juventus e ha sulla coscienza un paio di reti mancate prima che Yildiz riportasse la parità in campo.

Per rendere più probabile la rimonta sul Napoli all'Inter serve il vero Lautaro. Il problema è che l'argentino avrebbe bisogno di lavorare e invece il calendario è pieno e in mezzo c'è ancora la nazionale. Il rischio è doversi tenere il giocatore a mezzo servizio almeno fino a metà dicembre, quando ci sarà la gara di Coppa Italia contro l'Udinese e Lautaro dovrebbe quindi avere una settimana intera per lavorare, a meno che Inzaghi non decida di tenerlo fuori per fargli fare già prima un certo tipo di sedute.