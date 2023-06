Simone Inzaghi e la dirigenza interista hanno stretto un patto. "L’allenatore è disposto a iniziare la stagione con il contratto in scadenza, però ha chiesto a gran voce di poter lavorare ancora con il centravanti belga che deve essere la pietra angolare di un’Inter che punta allo scudetto della seconda stella", scrive oggi Tuttosport, ricordando che il tecnico ha già lavorato in scadenza alla Lazio proprio nel suo ultimo anno.

Il discorso rinnovo è quindi congelato fino ad ottobre, scelta collegata anche al malcontento espresso in chiave campionato da Beppe Marotta prima dell'ottimo rush finale della squadra. L'ad, prima del prolungamento, vuole capire quale sarà l'approccio alla stagione. E Inzaghi ha accettato la sfida, mettendo però in cima ai desiderata Lukaku. Il tecnico "si aspetta che l’Inter riesca a trovare una soluzione che possa soddisfare le richieste del Chelsea dopo che i Blues hanno detto no a un prestito-bis - si legge ancora -. La strada maestra potrebbe essere un prestito molto oneroso ma con diritto di riscatto: la cifra complessiva dell’affare dovrebbe essere pari a 43 milioni (quanto peserà a bilancio il cartellino di Big Rom nel 2024/25) anche se i Blues potrebbero comunque accettare di cedere subito Lukaku a quella cifra, anche facendo una pesante minusvalenza (oggi è a bilancio per 65 milioni) pur di liberarsi dell’ingaggio". L'Inter, se potrà scegliere, opterà per la prima via.