Reduce dal prestito al Monza, Stefano Sensi è tornato alla base per cercare di far cambiare idea a tutta l'Inter, secondo Tuttosport. La sua permanenza a Milano, però, sarà realtà solo se si verificheranno alcune situazioni: precampionato clamoroso, nuove rassicurazioni fisiche e un mutamento sui programmi del club, che come sesto centrocampista cerca un giovane. Discorso simile per Valentino Lazaro, che vorrebbe restare ma dopo l’arrivo di Juan Cuadrado ha visto ridursi sensibilmente lo spazio.