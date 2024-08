Inter-Lecce sarà la gara dell'esordio casalingo a San Siro per Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Nel caso del polacco sarà anche la partita del probabile debutto in nerazzurro in campionato, visto che non era presente col Genoa.

Come riporta Tuttosport, solo De Vrij e ovviamente Buchanan non saranno a disposizione di Inzaghi, che potrebbe cambiare qualcosa in formazione dando spazio sulla corsia destra a Pavard e Dumfries per Bisseck e Darmian.