Koffi Djidji è in scadenza di contratto con il Torino. Classe 1992, il francese è un giocatore fondamentale per i granata e non ha ancora trovato un accordo per il prolungamento. Secondo Tuttosport, ci sta pensando l'Inter. "De Vrij e D'Ambrosio sono in scadenza, il rinnovo di Skriniar è congelato, per cui la difesa è un reparto da puntellare, soprattutto per quanto concerne le alternative ai titolari - si legge - Djidji piace a Simone Inzaghi, è perfetto per la difesa a tre e la sua duttilità, unita alla profonda conoscenza del calcio italiano, stuzzica l'Inter. Per ora c'è stato un primo sondaggio esplorativo con l'entourage del difensore, che ha tanti estimatori anche all'estero".