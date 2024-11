Denzel Dumfries ha rinnovato il contratto con l'Inter fino a giugno 2028, come da ufficialità data ieri dallo stesso club. L'olandese, scrive Tuttosport, guadagnerà 4 milioni di euro netti a stagione proprio come Federico Dimarco, ma con una sostanziale differenza per quel che riguarda il bilancio: sull'accordo con l'esterno orange pesa infatti ancora (in positivo) il Decreto Crescita. Significa che al lordo il peso dello stipendio di Dumfries sarà minore rispetto a quello dell'azzurro.