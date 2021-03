Dopo la negativizzazione di Antonello, Ausilio e Baccin, arriva anche quella di Beppe Marotta, che ieri ha lasciato l’Humanitas Emergency Hospital Covid. Una notizia che porta un po' di sorrisi in casa Inter, dove negli ultimi giorni gli animi sono stati tutt'altro che tranquilli. "Il primo graditissimo effetto collaterale - del ritorno di Marotta potrebbe essere la firma sul rinnovo di Lautaro Martinez" scrive Tuttosport nell'edizione odierna che ricorda l'accordo già trovato a fine gennaio "sulla base di 4.5 milioni più bonus a livello di ingaggio, prolungamento fino al 2024 e, soprattutto, la cancellazione della clausola rescissoria da 111 milioni". Il procuratore del Toro, Beto Yaque è a Milano dalla fine della scorsa settimana come rende noto il quotidiano torinese, e ha già "incontrato Ausilio e Javier Zanetti", in attesa del grande ritorno in sede di Beppe Marotta, ultimo step - secondo TS - prima della definitiva firma per il rinnovo. "Anche se non è dato a sapersi se verrà ufficializzato (ogni decisione in tal senso spetta a Suning), certo è che, a un anno dal flirt con il Barcellona, Lautaro ha più che mai la testa sull’Inter".