Yann Bisseck è entrato nel mirino del Frosinone. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il club del ds Angelozzi ha pensato ad una serie di giocatori per rafforzare il reparto arretrato, partendo dallo juventino Dean Huijsen, classe 2005 che i bianconeri non vogliono cedere, e passando per Yann Bisseck.

Anche l'interista, però, dovrebbe restare dov'è. Gli infortuni di Bastoni e Pavard hanno infatti mutato lo scenario e il tedesco potrebbe avere più spazio. Difficilmente lascerà Milano.