La situazione di Mehdi Taremi ha creato qualche grattacapo all'Inter. Il giocatore avrebbe dovuto svolgere ieri le visite mediche per poi firmare il contratto biennale ma l'aereo prenotato, si legge su Tuttosport, non è mai decollato da Oporto. Tutto rinviato, in accordo con l'entourage, per evitare una poco piacevole esposizione mediatica al calciatore.

La sconfitta del Porto in casa dell'Arouca ha acuito una situazione già complicata e molte critiche sono state rivolte anche allo stesso Taremi una volta trapelata la notizia del viaggio a Milano. La società di Oporto, si legge ancora, è furente per la fuga di notizie, che considera inaccettabile e anche la stessa Inter non ha gradito perché avrebbe voluto che certi dettagli rimanessero top secret come accaduto con Zielinski.