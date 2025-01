Gli infortuni di Calhanoglu e Mkhitaryan congelano il possibile addio di Davide Frattesi, con la Roma molto interessata e il Napoli alla finestra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, risulta oggi troppo importante poter contare su Frattesi, ma il suo addio potrebbe slittare a fine mese, più che in estate e invece di 45 milioni i nerazzurri potrebbero "accontentarsi" di 38-40 più bonus senza contropartite.

Niente scambio con Pellegrini, mentre Cristante potrebbe arrivare come rattoppo fino al termine della stagione, quando arriverebbe l'investimento vero e proprio in mediana. Una strada porta a Samuele Ricci del Torino, molto gradito anche al Milan: possibile derby di mercato per un giocatore che Cairo valuta 40 milioni di euro. Ha appena rinnovato coi granata con la promessa di essere ceduto alle giuste condizioni, come fatto con Bremer e Buongiorno.

Nella trattativa potrebbero entrare anche Pio Esposito e Valentin Carboni, ma ogni ipotesi oggi sembra prematura.