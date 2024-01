I piccoli problemi fisici avuti verso la fine del 2023 hanno rallentato Denzel Dumfries, che ora sta provando a recuperare la condizione. E' un po' in ritardo, come spiega oggi Tuttosport e per questo al Franchi si accomoderà nuovamente in panchina.

L'obiettivo è riportarlo al top scongiurando altri guai fisici, l'olandese è fondamentale soprattutto considerando che Cuadrado è fermo e Buchanan deve ancora completare l'apprendistato. Contro la Fiorentina verrà riproposto Darmian a destra, mentre sul lato opposto dovrebbe tornare a disposizione Bastoni, che oggi tornerà in gruppo.

Tornando a Dumfries, come spiega il quotidiano, il rinnovo è ancora lontano e lo stop al Decreto Crescita ha reso ancora più importanti le distanze. L'olandese verrà ceduto, nella speranza che l'Europeo faccia salire la sua quotazione.