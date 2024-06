Le parole di ieri di Piero Ausilio sulle possibilità di permanenza di Denzel Dumfries avranno certamente fatto felice Simone Inzaghi, che come spiega Tuttosport è assolutamente d'accordo con l'idea del ds sulla situazione dell'olandese. Il giocatore vuole restare, ha un solo club che finora si è mosso per lui ed è l'Aston Villa, ma i nerazzurri sono disposti anche ad andare a scadenza nel caso di offerte insoddisfacenti o di mancato rinnovo con il giocatore. In ogni caso Inzaghi si terrebbe volentieri il laterale orange.