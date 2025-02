Arriverà entro il 25 febbraio la decisione del procuratore federale Giuseppe Chinè riguardo a quanto emerso dall'inchiesta "Doppia Curva". Come ricorda Tuttosport, infatti, per l'articolo 119 del Codice di Giustizia Sportiva, ci sono fino a 30 giorni per l'iscrizione della notizia del presunto illecito nel registro e fino a 60 per lo svolgimento dell'indagine. I 90 giorni scadono appunto il 25 febbraio.

C'è anche la possibilità della richiesta di una proroga alla Procura Generale dello Sport e le scadenze per eventuali deferimenti scalerebbero al 25 maggio, con eventuale data del processo entro il 14 luglio, a stagione quindi ampiamente ultimata.

Il punto di partenza per quel che rischiano Inter e Milan, secondo Tuttosport, è dato da quanto accadde alla Juventus otto anni fa, quindi una serie di ammende ed inibizioni a carico di quattro dirigenti, anche se poi tali provvedimenti furono ridefiniti in seguito ai ricorsi.