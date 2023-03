Federico Dimarco è tornato a lavorare in gruppo. Buona notizia per Simone Inzaghi, come riporta Tuttosport "I suoi progressi portano a credere che possa tornare a disposizione di Inzaghi per Spezia-Inter".

Resta invece ancora a parte Correa, così come Skriniar. Entrambi verranno valutati in questi giorni e alla vigilia del match di La Spezia si deciderà se portarli o meno in Liguria. In caso contrario torneranno in Champions.