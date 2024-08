Ultima verifica oggi per l'Inter a Londra contro il Chelsea prima dell'inizio degli impegni ufficiali. Come conferma Tuttosport, assenti Taremi, Arnautovic, De Vrij e Zielinski (per i primi due l’idea resta quella che possano tornare ad allenarsi in gruppo tra martedì e mercoledì e che quindi siano a disposizione del tecnico piacentino per l’esordio del 17 agosto contro il Genoa), oltre che a Calhanoglu e Lautaro.

Finora, Las Palmas a parte, l'Inter ha sempre subito gol in questo precampionato. Ecco: oggi Inzaghi si aspetta risposte soprattutto dalla fase difensiva, con Pavard che secondo il quotidiano torinese dovrebbe tornare a giocare dall'inizio (il francese è in vantaggio su Bisseck), completando il reparto con Acerbi e Bastoni. Ma starà a tutta la squadra compattarsi e fornire risposte convincenti. Assente pure Kamate, vicino all’Aves.