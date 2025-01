Nonostante i problemi fisici che stanno affliggendo Francesco Acerbi, la dirigenza dell'Inter sembra intenzionata a non agire per acquistare un difensore che faccia semplicemente "numero", come riporta oggi Tuttosport. C'è infatti una certa difficoltà ad operare a gennaio, da prendere in considerazione. Nell'immediato in via della Liberazione si considera come alternativa in mezzo alla difesa Yann Bisseck, ritenuto una soluzione valida anche in quella posizione.