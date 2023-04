Le parole di Stefan de Vrij dopo l'amaro pareggio di Salerno, dove l'olandese è sceso in campo con la fascia da capitano, trovano spazio anche tra le pagine di Tuttosport. "Con la testa ci sono sempre. Cerco sempre di dare il massimo, sicuramente non sono contento perché gioco di meno, ma queste sono scelte del mister. Se rinnovo? In settimana ci sarà un altro incontro, vedremo come andrà" ha detto a DAZN al termine del match dell'Arechi.