"Per De Vrij si ragiona sulla base di un biennale con opzione per il terzo anno (o addirittura un triennale secco) alle cifre attuali, mentre la situazione legata ad Acerbi è più intricata, anche perché prima bisogna recidere il cordone ombelicale che unisce ancora il giocatore alla Lazio. Detto questo, ci sarebbe da stupirsi, anche per ragioni di opportunità, che non si arrivasse pure in questo caso al lieto fine", riporta il quotidiano. Vorrebbe dire, automaticamente, nessun assalto per Schuurs, considerato oggi un possibile sostituto a uno dei due e non a Skriniar.