L'arrivo di Marko Arnautovic dovrebbe portare un po' di gol in un attacco, quello dell'Inter, che rischia di non averne abbastanza per la stagione appena cominciata. L'estate di Marcus Thuram non è stata semplicissima, sotto questo aspetto. In più non si è riusciti ancora a piazzare Correa per avere soldi in cassa in vista di un altro colpo. "A proposito, l’Inter spera sempre di piazzare Correa in Arabia - riporta oggi Tuttosport -. Fosse così porte aperte per Alexis Sanchez, svincolato dopo l’annata di Marsiglia".