La mancata convocazione per l'amichevole col Brest ufficializza il braccio di ferro tra Federico Chiesa e la Juventus. Dalla Continassa trapela che l'attaccante verrà escluso anche dalle prossime uscite dei bianconeri per ovvi motivi di mercato, con gli interessamenti arrivati dalla Roma (prima di prendere Soulé) dall'Arabia e dalla Turchia che son stati sempre declinati. Uno scenario che, riferisce oggi Tuttosport, fa pensare che il suo entourage spinga per restare a Torino e portare il contratto in scadenza nel giugno 2025.

Arrivare a Chiesa da svincolato è un'opzione che attrae particolarmente l'Inter che aspetta quel momento. "E si racconta di contatti tra Ramadani, l’agente di Chiesa, e i vertici nerazzurri piuttosto frequenti e recenti", sottolinea TS. La priorità della Juve è di vendere il giocatore e di non perderlo a zero, trovando magari una soluzione che possa accontentare tutti, magari con uno scambio (occhio al Napoli con Raspadori). Se alla fine l'ex Fiorentina spingesse per andare a scadenza, allora la rottura diventerebbe inevitabile.

