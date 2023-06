Paramount non sarà sulle divise di gioco del Chelsea per volontà della Premier League. Come spiega oggi Tuttosport, i vertici del calcio inglese temevano una reazione delle tv broadcaster del campionato. Questo stop rilancia l'opportunità per la stessa Paramount di rimettersi in gioco con l'Inter non solo come sponsor nella parte retro della maglia (il che era già stabilito dall'accordo di poche settimane fa) ma anche come marchio principale.

"In queste negoziazioni - sottolinea comunque il quotidiano - resta in vantaggio Qatar Airways che può garantire ricavi più consistenti alla società di viale della Liberazione. In caso di fumata bianca con la compagnia aerea di Doha potrebbe avvicinarsi l’obiettivo di portare a 35 milioni a stagione i ricavi dalla sponsorizzazione di maglia, insieme a eBay sulla manica e Paramount sul retro".