Qualora l'Inter dovesse incassare gli otto milioni per Lucien Agoumé, inseriti come cifra per il diritto di riscatto in favore del Siviglia, in pratica si ripagherebbe l'operazione Buchanan (7 più 3 di bonus al Bruges).

Come spiega oggi Tuttosport, a centrocampo potrebbe andare via anche Stefano Sensi, direzione Leicester. Si attende un'offerta ufficiale da 2-3 milioni, che verrà eventualmente accettata, per poi capire se andare sul mercato a cercare un altro centrocampista dopo la Supercoppa Italiana oppure prendere una quinta punta, magari in prestito. Questo sempre che Sanchez non decida di andare via. Ricerca che in ogni caso non sarà semplice.