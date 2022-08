Continuano le trattative tra Inter e Digitalbits per evitare di arrivare alla decisione più drastica: togliere il main sponsor dalle maglie della prima squadra maschile. Secondo Tuttosport , c'è anche un secondo problema, relativo allo sponsor tecnico Nike ."Rimuovere la scritta Digitalbits dalle maglie di Lukaku e compagni, a maggior ragion in caso di immediata sostituzione con un altro partner commerciale, farebbe immediatamente perdere valore alle decine di migliaia di magliette già prodotte (e in molti casi già vendute) dalla multinazionale americana con Digitalbits sul petto", si legge sul quotidiano.

Nike e Inter hanno tra l'altro appena rinnovato il contratto fino al 2030 a 25 milioni più bonus raddoppiando la cifra prevista nel precedente accordo. "Ecco perché l’Inter vuole evitare di arrivare al passo estremo di fronte ai mancati pagamenti di Digitalbits - si legge -. Il tentativo potrebbe essere quello di concentrare in un’unica stagione tutti i ricavi pattuiti su base pluriennale in modo da tenere il nome sulle maglie fino al prossimo giugno e poi separarsi. Ma bisogna vedere se Digitalbits ha in cassa una somma sufficiente ad assecondare questo piano".

L'alternativa, come detto, è trovare un nuovo main sponsor per sostituire quello attuale, ma dovrà essere in grado di attutire economicamente l'impatto delle conseguenze con la Nike.