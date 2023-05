Stefan El Shaarawy potrebbe essere un nome interessante in vista del prossimo mercato estivo, come scrive oggi Tuttosport, se la Roma lo molla il Milan potrebbe essere tra i club interessati all'attaccante italoegiziano, che tra l'altro da bambino tifava per i rossoneri e che a Milano è rimasto legato. Sul ragazzo, in scadenza di contratto al termine di questa stagione e per cui non ci sarebbero stati ancora contatti proficui per un possibile rinnovo, ci sarebbero anche alcuni interessamenti dell'estero e anche l'Inter starebbe ragionando sul suo profilo, non fosse altro perché il club nerazzurro negli ultimi anni ha aumentato la propria attenzione sui giocatori italiani.

Inoltre El Shaarawy in queste due stagioni con Mourinho si è disimpegnato in più ruoli - trequartista-seconda punta, ma anche quinto di centrocampo - in un sistema, il 3-4-2-1, simile al 3-5-2 di Inzaghi.