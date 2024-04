Nel giorno del Derby della Mole, Tuttosport si concentra anche sul futuro di Alessandro Buongiorno. Che sicuramente non vestirà il bianconero della Vecchia Signora. In estate le big italiane, Inter e Milan su tutte, proveranno l'assalto al centrale granata "considerata la ritrosia ad ascoltare proposte fronte Juve", scrive il quotidiano. Confermato anche l'interesse di qualche club inglese. Se ne parlerà comunque più avanti: adesso Buongiorno darà tutto per il Toro fino al termine della stagione.

